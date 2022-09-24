Şanlıurfa’da 300 polis ile dron destekli uygulama: 25 gözaltı

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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 300 polisle yapılan dron destekli uygulamada, 6 bin 500 kişi kimlik kontrolünden geçirildi, aranan 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 40 ekip ve 300 personelle kentin işlek bölgelerinde asayiş uygulaması yaptı. İş yerlerinin denetlendiği, 6 bin 500 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulama, havadan da dronla takip edildi. Gece boyu yapılan denetimlerde; 1 kilo 770 gram esrar ve 15 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Kurallara uymayan 15 sürücüye ceza kesildi, haklarında arama kararı bulunan 25 şüpheli ise yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)

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