Şanlıurfa’da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da para meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeşildirek Mahallesi’nde dün para meselesi yüzünden husumetli olan akraba Çiftçi ailelerinin bireyleri, cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan Engincan Çiftçi (23) ile Ahmet Çiftçi (34) hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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