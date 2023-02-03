Şanlıurfa’da, 101 kaçak göçmen yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinin Suriye sınırına yakın bölgesinde kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bir adrese baskın yaptı. Adreste, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı’nda yemek verildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş. ve S.D.’nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

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