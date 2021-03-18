Şanlıurfa ve İstanbul’da PKK’ya operasyon: 14 gözaltı

İnternet hizmetine olan talebin artması beraberinde şikayetleri de getirdi. Tüketicilerin sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar verilerine göre, internet servis sağlayıcıları sektöründe 2019’da 90 bin 397 olan şikayet sayısı 2020’de yüzde 117 artarak 196 bin 92’ye yükseldi. Şikayetler arasında, “Bari filmi duraksamadan izleyebileyim, taşındıktan 15 gün sonra internet bağlanabildi” gibi ifadeler yer aldı.