Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 5 ilde, telefonda kendilerini ‘hakim’, ‘savcı’ ve ‘asker’ olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 22 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda ‘hakim’, ‘savcı’ ve ‘başkomiser’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 şüpheliyi tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aylık teknik takip sonucu operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 laptop, 79 cep telefonu, 65 SIM kart, 33 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 SIM kart bloku, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, 22 şüpheliyi de gözaltına aldı.

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