Sandıklı’da mantar ararken kayboldu, Çivril’de tavuk çiftliğinde bulundu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) – AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde mantar aramaya gittiği Akdağ’daki ormanlık alanda kaybolan Hidayet İlhan (64), yürüyerek ulaştığı Denizli’nin Çivril ilçesindeki tavuk çiftliğinde bulundu.

Olay, dün akşam Sandıklı ilçesindeki Akdağ’da meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla

birlikte Akdağ’a mantar toplamaya giden Hidayet İlhan, ormanlık alanda kayboldu. İlhan, cep telefonundan jandarmayı arayıp yardım istedi. Ancak bir süre sonra İlhan’ın cep telefonu sinyali kesildi.

Jandarma ekipleri de çevre il ve ilçelerdeki ekiplere durumu bildirerek, geniş çaplı çalışma başlattı. Hidayet İlhan ise ormanlık alandan yürüyerek geldiği Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı beldesinde, bir tavuk çiftliğine sığındı. Jandarma ekiplerince tavuk çiftliğinde bulunan Hidayet İlhan, oğlu ve damadı tarafından memleketi Sandıklı’ya götürüldü.

Hidayet İlhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oğlu Kadir İlhan, “Babam Akdağ’da mantar aramaya giderken kaybolmuş. Arkadaşları durumu ilçe jandarmaya bildirmiş. Babam da jandarmadan yardım istemiş. Ama Akdağ’da telefonu kesilmiş. Yürüyerek Denizli’nin Çivril ilçesi Işıklı beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınmış. Allah jandarma ekiplerinden razı olsun” dedi.



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