Sandıklı’da akıma kapılan biri gebe 2 inek telef oldu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da yüksek gerilim hattı direğinin yanında akıma kapılan biri 5 aylık gebe 2 inek telef oldu.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Ekinhisar köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Osman Arı’ya ait 3 inek, babası Veysel ve kızı Cevriye Arı tarafından köyün çeşmesinde sulamak için besihaneye götürüldü. Çeşmeye giden biri gebe 3 inek yüksek gerilim hattı direğinin yanından geçerken akıma kapıldı. Durumu fark eden köylüler elektriği kesti. Akıma kapılan ineklerden biri köylüler tarafından kurtarılırken biri gebe 2 inek ise telef oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

Olay sonrası devlet desteğiyle aldığı 5 ineğinden 2’sinin telef olduğunu söyleyen Osman Arı zararının telafi edilmesini istedi. Arı, “3 hayvanıma burada elektrik çarptı. Bir tanesi köylü vatandaşlarımızın elektriği kesmesiyle kurtuldu. 2’si telef oldu. Devlet destekli 5 hayvan almıştım. Bir düve bir de anaç yavru telef oldu. Bunları kurtarmaya babam ve kızım da geldi. Onları da çarpabilirdi. Onlar çarpılsaydı ne yapardık? Köylü ve komşu arkadaşlarımız direkten elektriğin çıkışını görmüş. Komşularımızın da hayvanları çarpılmış ama onlar kurtulmuş. 2 hayvanım telef oldu. Biri gebeydi. Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelip tutanak tuttular. Zararımın giderilmesini talep ediyorum” dedi.

Öte yandan yüksek gerilim hattında yağışın etkisiyle elektrik kaçağı meydana geldiği tahmin ediliyor.

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