Mansur Yavaş’ı Ankara sokaklarında esnaf ziyareti yaparken gördüm ve konuşmasını dinledim.



Esnaf ile sıcak ilişkiler kuran Yavaş onların sorularını da içtenlikle yanıtladı. İşte Mansur Yavaş’ın konuşmasından bölümler:

“Durum bugün itibarı ile önde olduğum. Bunu ben söylemiyorum, anketi açıklayanlar söylüyor. Amacımız bu durumu muhafaza edip farkı daha da açmak istiyoruz. Ankaralı kararını vermiş. Ankara sokaklarında vatandaşın arasına giriyorum bunu görüyorum.

Ben iki defa Ankara’da seçime girdim ikisinde de oylarımı artırarak kaybettim. Son seçimde de seçimin sonucu şaibeli olduğu için Ankaralıların içine sinmedi. YSK bazı sorularımıza cevap vermedi. Ben öndeyken ekranlar durdu. Halen Çankaya’dan sonuçlar geliyordu, sabah bir uyandık işler değişmiş. 2014 Yerel Seçimlerinde, Sayın Gökçek’in bir yanında adalet bakanı bir yanında içişleri bakanı vardı, röportaj veriyorlardı.



Ankara için bu sefer teminat veriyorum. Oylara sahip çıkmamız lazım. Bu kez iki partinin de sandıkta görevlileri olacak. Ayrıca benim gönüllülerim var. Bir de 2 bin kadar avukat görevlendirildi. Bu sefer şaibeye müsamaha göstermeyeceğiz. Biz köklü bir ülkeyiz. YSK’nın da görevini yapması lazım. Geçen seçimlerde çok oy boşa gitti. Yoksa Türkiye’de insanlar sandığa gitmeyecek.



Melik Gökçek’in beni hedef alan sözlerine cevap vermeyeceğim. Asla ben kendisini muhatap almayacağım. Gökçek, sanki Özhaseki benimle yarışamaz gibi çıkıp ortaya çıkıyor. Biri yetmedi, ikisi birden yarışıyor gibi. Benim işime geliyor.

“MELİH GÖKÇEK NEDEN AÇIĞA ALINDIĞINI KENDİSİ İZAH ETMELİ”

Sadece yapılan bazı yatırımların değerinin olmadığını, göreve geldiğimizde bunları değerlendireceğimizi söyledik.

Cama taş atan çocuklar gibi davranıyor. Puanımı 3-5 puan düşürecekmiş, 30 puan düşür. Neden açığa alındığı hiçbir zaman söylenmedi. Kendi partisi tarafından ciddiye alınmadı. Ben bir şeyler biliyorum. Kendisini muhatap almayacağım.



Ekonomik sıkıntı büyük. Parlak zekalı öğrencilerimizin birçoğunu Ankara’da tutamıyoruz. Çok fabrika, işyeri kapanıyor. İşsizlik arttı.

Hükümet gerekli tedbiri alacağım diye uğraşıyor ama durum daha da kötüye gidiyor. Biz Ankara’da işbaşına geldiğimizde ekonomik sıkıntı devam ederse; gerekirse bazı projeleri 1-2 yıl erteleyip işsizlerin yarasını sarmaya çalışacağız. Biz de belediye olarak işsizlerin iş bulması için kolaylık sağlayacağız. Ankara da vatandaşlarımızın açlık sınırının altında yaşamasını engelleyeceğiz.”