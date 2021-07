Sancaktepe’de yıkımda zarar gören bitişikteki binanın sakini isyan etti  

Esma MURAT- Kubilay ÖZEV- İSTANBUL (DHA) – SANCAKTEPE’te riskli olduğu belirlenen binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımda zara gören bitişikteki binanın sakinlerinden Seda Özdemir, önlem alınmadan yıkımın gerçekleştirildiğini, mağdur olup, sokakta kaldıklarını iddia ederek duruma isyan etti.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın mülk sahipleri, riskli olduğu gerekçesiyle kendi aralarında binanın yıkımına karar verdi. Anlaştıkları firmanın yıkım ekipleri, bugün sabah saatlerinde binanın yıkımına başladı. Yıkımda bitişikteki 4 katlı binanın kolonları zarar gördü. Zarar gören binanın sakinleri apar topar dışarı çıktı. Duruma tepkili olan bina sakini Seda Özdemir, kendilerine yıkım için haber verilmediğin ve yıkım esnasında çevrede güvenlik şeridinin bile çekilmediğini söyledi.



“SOKAKTA KALDIK MAĞDURUZ”

Zarar gören binada eşi ve bir çocuğu ile oturan Seda Özdemir, “Bugün sabahın 8’nde çok büyük bir gürültü ile uyandık. Bir an bina gerçekten yıkılıyor zannettim. Yıkım ekipleri hiçbir önlem almadı ve bize hiçbir bilgi vermedi. Yıkım ekipleri sabahın 8’inde geldi ve yıkıma başladı. Yıkım sırasında müteahhit kendi binasını yıkmak isterken bizim binamıza zarar verdi. Oturduğum binanın kirişleri ve kolanları zarar gördü. Bizler de can havliyle kendimizi sokakta bulduk. Şimdi ise sokakta kaldık mağduruz” dedi.



“BEN ŞİMDİ NEREDEN EV BULACAĞIM”

Can havliyle sokağa çıktığını belirten Özdemir, “Keşke bize bina yarın yıkılacak diye haber verselerdi. Aynı zamanda yıkım ekibi hiçbir önlem almadı. Ne bariyer çektiler ne de bizi uyardı. Gün içinde bina için belediye ekipleri geldi. Büyük ihtimal bina için yıkım kararı verildi. İşgüzar bir müteahhit yüzünden bir sürü kişi şimdi sokakta kaldı. Sadece yanımıza birkaç kıyafet alabildik. Sokağa nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Şimdi ben nereden ev bulacağım. İstesem de kendi bütçeme göre ev bulamaya bilirim” ifadelerini kullandı.

- Reklam -