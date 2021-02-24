Sancaktepe’de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Sancaktepe’de yolda yürüyen 80 yaşındaki kadın hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü daha sonra polise giderek teslim oldu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. 80 yaşındaki Şehrinaz Bozbey yolda yürüdüğü sırada, sürücüsü P.M.A.’nın caddeden sokağa dönüş yapmak istediği 34 JC 4186 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının kazayı duyan yakınları olay yerine gelip camlarını kırarak kamyonuna zarar verdi. Ağır yaralanan yaşlı kadın, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü P.M.A. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olurken, Şehrinaz Bozbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının yolda yürüdüğü, hafriyat kamyonunun sokağa girmek için manevra yaptığı, kamyonun yaşlı kadını ezdiği ve çevrede bulunan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor.

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