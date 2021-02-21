Sancaktepe’de kuyumcuyu dolandırdılar

İstanbul, DHA – SANCAKTEPE’de filmleri aratmayacak bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir kuyumcuyu arayan dolandırıcı, 80 bin TL değerinde altın alacağını, altınları almaya oğlunun geleceğini ve ücretini de banka hesabına aktardığını söyledi. Hesabında parayı gören kuyumcu 28 adet Cumhuriyet altını ile 1 adet yarım altını dükkanına gelen kişiye teslim ettikten sonra hesabındaki paraya bloke konulduğunu fark etti. Dolandırılan kuyumcunun şikayeti üzerine polisin yaptığı araştırma sonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 12 Şubat’ta Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanı sahibi S.P., kendisini telefonla arayan bir kişinin 80 bin lira tutarında altın almak istediğini, altınları almaya oğlunun geleceğini söyleyerek ödeme tutarını ise kuyumcunun banka hesabına aktardığını söyledi. Paranın hesabına yatırıldığını gören kuyumcu S.P. ise 28 adet Cumhuriyet altını ile 1 adet yarım altını dolandırıcının “oğlum” diye tanıttığı kişiye teslim etti. Satışın gerçekleşmesi sonrası bankaya giderek hesabına yatırılan parayı çekmek isteyen kuyumcu paraya bloke konulduğunu görünce durumu hemen polise haber verdi.

PARAYI ALAN KİŞİ TAKSİ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde iki gün sonra dolandırıcı şahsın kuyumcudan altınları almaya gönderdiği kişinin taksi şoförü olduğunu ortaya çıktı. Gözaltına alınan taksi şoförü, kendisini telefonla arayan bir kişinin Fatih’e gitmek istediğini ve Sancaktepe’deki kuyumcuda altınlarının olduğunu, gelirken onları da alıp gelmesini istediğini, bunun üzerine altınları belirtilen adresten alarak atılan konuma gidip altınları şüpheliye teslim ettiğini, taksi ücretini aldıktan sonra da olay yerinden ayrıldığını söyledi. Adli makamlara sevk edilen taksi şoförü, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, taksicinin ifadeleri doğrultusunda buluşma noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde altınları taksi şoföründen alan şüphelinin buluşma noktasına aracıyla geldiği, altınları teslim aldıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı tespit edildi. Araç plakası üzerinden yapılan sorgulamada bir siteden çıktığı belirlenen aracın daha önce dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.Ç.’nin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine 19 Şubat’ta şüpheli E.Ç. ile kimliği tespit edilen diğer şüpheli M.Ç. evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar neticesinde 9 adet farklı numaralara ait sim kart, 8 adet cep telefonu, 18 adet Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın, 69 bin 150 lira ve 13 bin 606 dolar ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan iki şüpheli, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONUYLA İLGİLİ ÜÇ KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Öte yandan polisin detaylı araştırmasında, kuyumcuya para gönderen kişinin Elazığ’da bir galerici olduğu ve olayla ilgili kendisinin de dolandırıldığı ortaya çıktı. Galerici de ifadesinde, telefonla aranarak araç satmak istediğini beyan eden bir kişinin kendisinin gelemeyeceğini ve işçisini göndereceğini beyan ettiğini, satış sonrası parasının gelmediğini, böylece dolandırıldığı söylediği belirlendi. Aracı satmaya gelen kişinin de konudan habersiz olduğu ve yine kendisini arayarak galerici olduğunu söyleyen bir kişi vasıtasıyla notere yönlendirildiği tespit edildi. Böylece üç kişinin olayla ilgili mağdur edildiği belirlendi