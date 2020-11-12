Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) SANCAKTEPE’de kuyumcuya giren kasklı şüpheli iş yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptıktan sonra motosikletle kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
Ana Sayfa Güncel Haberler Sancaktepe’de kuyumcuda soygun -1
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