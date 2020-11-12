Sancaktepe’de kuyumcuda soygun -1

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) SANCAKTEPE’de kuyumcuya giren kasklı şüpheli iş yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptıktan sonra motosikletle kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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