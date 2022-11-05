Sancaktepe’de kumar oynatılan iş yerine yangın merdiveninden baskın

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Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE’de kumar oynatılan iş yerini tespit eden polis ekipleri, yakalanmamak için giriş ve çıkışların güvenlik kamerasıyla izlendiğini fark etti. Ekipler, yangın merdivenini kullanarak iş yerine baskın düzenledi. Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 20 bin lira ceza yazılırken, iş yeri sahibi Ö.D.’ye adli işlem yapıldı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, iş yerinin çevresinde yaptıkları araştırmalarda giriş çıkışlarının güvenlik kamerasıyla izlendiğini fark etti. Ekipler bunun üzerine iş yerine yangın merdiveninden girdi. İçeride 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakalayan ekipler yaptıkları aramalarda 216 adet iskambil kağıdı ile 270 lira nakit para ele geçirdi. İş yeri mühürlenirken, 11 kişiye ise kumar oynamak suçundan 20 bin 19 lira cezası yazıldı. İş yeri sahibi Ö.D. hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlattı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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