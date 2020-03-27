Tüm dünyayı etkisi altına alan, son zamanlarda da ülkemizi de etkileyen koronavirüs (COVID-19) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi. Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada “Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza evden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz ancak evde de keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz. Evde kal ama sanatsız kalma diyoruz. Kültür sanat faaliyetlerimizi kaldığı yerden devam ettirmeye karar verdik. Etkinliklerimiz sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam edecek. Konserler düzenleyeceğiz, okuma tiyatroları yapacağız, şiir geceleri, sanatçı sohbetleri yapacağız. Üstelik bu etkinliklerimizin birçoğunu canlı yapacağız ve teknolojinin el verdiği kadarıyla interaktif bir şekilde olmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve bu sıkıntılı sürecin seyri neticesinde kültür sanat hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Bu sezon gerek Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını gerek özel tiyatroların oyunlarını Sancaktepe’de ağırladık. Özel tiyatrolara destek olmak amacıyla prova yapmaları için ücretsiz bir şekilde sahnelerimizi tahsis ettik. Yakın zamanda da Sancaktepe Belediye Tiyatrosu’nu da kuracağız. Biz kültür ve sanatı çok önemsiyoruz, sanat ile vatandaşımızın buluşma noktası oluyoruz. Faaliyetlerimizi dijital platforma taşımak Sancaktepe sınırlarını aşan bir etkinlik olacak. Tüm sanatseverleri sosyal medya hesaplarımızdaki canlı performanslara davet ediyoruz” dedi.