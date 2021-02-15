Sancaktepe’de karla kaplanan kaldırımda kayak 

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) – SANCAKTEPE’de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı. O anlar yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Dün öğle saatlerinde Samandıra’da bir kişi evinden kayak takımını alarak aşağı indi. Kaldırımda kayan kişi o sırada otomobille yoldan geçen bir kişi tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde kayıt alan kişi kayak yapan kişiye, “Burayı Uludağ mı sandın?” diye sesleniyor.

(FOTOĞRAFLI)

