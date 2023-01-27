Sancaktepe’de 3 çocuk ile babaları ölü bulundu – 3

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Murat SOLAK – Ramazan EĞRİ – İSTANBUL DHA – SANCAKTEPE’de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mahir A. (33) ‘nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi’nde sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknikçisi Mahir A.’dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mahir A. ile çocukları Berat A. (11), Büşra A. (10) ve Yusuf Efe A. (4) asılı halde cesedi ile karşılaştı. Mahir A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Polisin yaptığı incelemede, Mahir A.’nın eşi Hülya A.’yı Sultanbeyli’de darbettiğini belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.’nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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(FOTOĞRAF)