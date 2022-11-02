SANCAKTEPE SEMT PAZARI’NIN ÇATI İMALATI TAMAMLANIYOR

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Sancaktepe Mahallesi’ne inşa edilen Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi’nin üstü kapatılmaya başlandı. Çatı imalatının tamamlanmasının ardında çevre düzenleme ve ince işçiliği yapılacak olan tesisin kısa süre içinde hizmet vermesi bekleniyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Altınok, yeni nesil kapalı semt pazarının çatısında yer alacak güneş enerjisi panelleriyle enerji üretileceğini ve buranın kendine yetebilen özelliğe sahip olacağını belirtti.

Altınok, “Güneş enerjisi ile elektrik üretecek, ısıtma ve soğutma sistemiyle konforlu bir alışveriş imkânı sunacak eserimiz hem kapalı pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Vatandaşlarımız yeni nesil semt pazarımızda yazın serin, kışın sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı bu​lacak.” ifadelerini kullandı.​



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