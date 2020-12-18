Sanayicinin tarıma olan ilgisi artıyor

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, pandemi sürecinin bütün kesimlerde zihniyet sarsılmalarına yol açtığını belirterek “Sanayicilerin tarıma ilgisi artıyor. Sanayiciler olarak tarım kümelenmesine yönelik çalışmaları gündemimize aldık” dedi.



Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, pandemi sürecinde tarımın, temiz toprak, temiz su, temiz havanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek “Yıllarca sanayicilik yapmış insanlar tarımı gündemlerine aldı” dedi.

Tarımın yıllardır ötelendiğini, sanayileşmenin öne çıkarıldığını aslında gelişmiş bir sanayinin de gelişmiş tarımla mümkün olduğunu belirten OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, pandeminin ve küresel ısınmanın her kesimde başta gıda ve sağlık olmak üzere pek çok kaygıyı tetiklediğini ifade etti. Türkiye’de nüfusunun yüzde 17-18’inin tarımla ilgili işlerde çalıştığını, genel olarak kırsal kesimin genç nüfusu kaybettiğini belirten Ekinci, tarıma yabancılaşmış şehir nüfusunun da artık tarımın önemini kavradığını söyledi. Sanayicilerin de bu süreçte gerekli dersleri çıkardığını ve yeni arayışlar içine girdiğini ifade eden Ekinci, “Ostimli sanayiciler olarak yıllarca gelişmiş bir sanayiden yana olduk. Ancak bu tarımın ihmal edileceği anlamına gelmiyor. Zaten tarım ve sanayideki gelişme birbirini besliyor. Tarım artık milli güvenlik meselesi haline geldi. Tarım ve hayvancılık olmadan sanayileşme, sanayileşme olmadan kalkınma olmayacağını biliyoruz” dedi.



Ekinci, “Pandemi döneminde pek çok ülke kendi nüfusunun ihtiyacını karşılamak üzere gıda ürünlerinin ihracatına kısıtlamalar getirdi. Türkiye, bugün pek çok tarım ürününü yurtdışından ithal ediyor; dolayısıyla tarımsal üretim alanında büyük bir boşluk var. Sanayicilerimiz bugüne kadar hiç olmadığı kadar gıdayı, yerel tohumu konuşuyor ve bu alanda yatırım yapma arzusunu dile getiriyor. Dernek olarak, bağlı olduğumuz İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu bileşenlerini de katarak bir tarım kümelenmesini gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.