Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ROKETSAN’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kurumda yürütülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti. Bakan Kacır, ROKETSAN’ın Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklamasında ziyarete dair bilgi paylaşan Kacır, ROKETSAN’ın Türkiye’nin yeni nesil roket, füze ve mühimmat sistemleri üretiminde öncü konumda olduğuna dikkat çekti. Ziyaret sırasında kurum yetkililerinden teknik ve stratejik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldığını aktardı.

Bakan Kacır, ROKETSAN’ın ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri, MAM-L SİHA mühimmatı, İHA-230 süpersonik füze, BORA taktik balistik füze, HİSAR ve SİPER hava savunma sistemleri ile TAYFUN balistik füze teknolojileri sayesinde Türk savunma sanayisinin küresel arenada öne çıktığını ifade etti. ROKETSAN, bu projelerle dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında yer alıyor.