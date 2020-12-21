Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sanayi sitesinde bekçilik yapan Mahmut Suna (34), dün sokak kısıtlamasında alanı gezdiği için uyardığı Mehmet (27) ile Halil Balıkan (30) kardeşleri bugün aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Olay, dün akşam, Paşabağı Mahallesi’nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bekçilik yapan Mahmut Suna, iddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, alanı gezen 2 kardeşi uyardı. Bu sırada bekçiyle tartışan kardeşler, olay yerinden ayrıldı. Bugün sanayiye tekrar gelen Mehmet ve Halil Balıkan, bekçiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bekçi Suna, kavga sırasında 2 kardeşi bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Kardeşleri kanlar içinde gören esnafın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan kardeşlerden Mehmet Balıkan, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Halil Balıkan ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanan kardeşlerden Mehmet Balıkan’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kardeşleri yaralayan Mahmut Suna ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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