Sanatçılardan ‘vesikalık’ tuvallere resim

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Pandemide durağanlaşan kültür-sanat sektörü, eski hareketliliğine kavuştu. Son olarak 140 sanatçının bir araya geldiği Passport 2 sergisinin ikincisi İstanbul’da gerçekleştirildi. Sanatçılar, vesikalık fotoğraf boyutundaki 6×4 santimetrelik üç boyutlu tuvallere resim yaptı.

Bedri Baykam, Devrim Erbil, Gürbüz Doğan Ekşioğlu gibi sanatçıların bir araya geldiği Passport 2 sergisi, 7-22 Aralık’ta Colorbox sponsorluğunda Do Art Galeri’de gerçekleştirildi. İlki İran’da ikincisi İstanbul’da düzenlenen sergide, Colorbox’un temin ettiği akrilik, yağlı boya ve fırçalarla sanatçıların 6×4 cm’lik üç boyutlu tuvallere yaptıkları resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin malzeme sponsorluğunu üstlenen Colorbox’ın Müdürü Vedat Saranga, etkinliğe dair düşüncelerini şöyle anlattı:

“Türkiye’de ilk kez bir sergi için 6×4 cm vesikalık fotoğraf boyutlarında pamuklu tuvaller ürettik. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Bu kadar küçük boyutta tuvaller üzerine çalışma yapan sanatçılar, bir yandan zorlanırken bir yandan da keyifli zaman geçirdiler. Sanatçılar doğa manzaralarından şehir yaşantısına, insan portrelerinden tarihi eserlere kadar birçok konuyu resmetti. Biz de hem ürettiğimiz hem de temin ettiğimiz sanat malzemeleriyle bu serginin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA CANLI YAYINLARLA SANAT EĞİTİMİ VERİYORLAR”

Sanatı destekleyen birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Vedat Saranga, “Her hafta yeni bir konu belirleyerek sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Bu yayınlarda sanat malzemelerinin nasıl kullanılacağına dair eğitim veriyoruz ve bunları uygulamalı olarak gösteriyoruz. Sanatçılarımızın çalışmalarını konforlu ve sorunsuz bir şekilde sürdürmeleri için olası tüm problemleri ortadan kaldırıyoruz. 40 bini aşkın sanat ve hobi malzememizle onlar için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” dedi.

“SANATÇILARA AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRÜN SUNUYORLAR”

Avrupa standartlarına uygun kalitede sanat malzemeleri ürettiklerini ve temin ettiklerini aktaran Saranga, “Ülkemizde sanatın gelişmesi için, erişebildiğimiz tüm fırsatları avantaja çeviriyoruz. Örneğin dünyada oldukça popülerleşen grafitti sanatının Türkiye’de de kolaylıkla icra edilebilmesi için Almanya’dan özel sprey boyalar getiriyoruz. 35 yılı aşkın tecrübemizle Fenerbahçe, Teşvikiye, Kozyatağı mağazalarımızda hizmet veriyoruz. Winsor & Newton, Liquitex, Montana Cans, Jacquard Products, Artline, Tombow, William Mitchell, Deka ürünlerinin yanı sıra, üreticisi olduğumuz Artdeco, Fanart markalarının tüm ürünlerinin de stoklarını tutuyoruz. Ülkemizi globalde en iyi şekilde temsil etmek için hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.