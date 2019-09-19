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    • Yazarlar

      TÜİK hakkında

      Murat Özbülbül -
      TÜİK Başkan Vekili Sayın Yinal Yağan Sonsöz Gazetesi'nde yayınlanan 17 Ağustos 2019 tarihli “Ekonomi Yalan Kaldırmaz” başlıklı köşe yazıma bir düzeltme ve...
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      Adil düzen’den, adaletsiz düzen’e…

      Nuri Kayış -
      Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gelir dağılımı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik varmış.
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      Kasımda baskın seçim

      Ahmet Özal -
      AKP’nin yerinde olsam kasımda baskın seçim yapardım. Nedenleri? Yaz ayları artık bitti. Her zaman olduğu gibi, yaz ayları...
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      Süleyman Penah Efendi ve 1770 Mora İhtilâli

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Süleyman Penah Efendi, 1722 yılında Mora Yarımadası’nda Tripoliçe (Tripolis) şehrinde doğdu. İlk tahsilini kendi bölgesinde tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi. Mustafa Paşa’nın divan kâtibi oldu.
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