“Sanat nerde ise onu kapmalı/Dukuyarak halı kilim satmalı/Yaptığımız işi sağlam yapmalı/İp ince yerinden kırılır oğul…”Âşık Beyani

Geçmişten,geleceğe uzanan sanat, insanlık taihine ve yaşam felsefesine damgasını vurmuştur. Ozan Beyani’nin dediği gibi yapmalıyız.

Yağlı boya ile tauval ve çeşitli atılı malzemelerden kullanarak,çizgi ve renklerle soyut bir anlatımla, zaman zaman masalsı bir üslupla plastik değerlerle resimleyen ressam Seda Meral’ı 1978 yılından beri tanırım. Bu tarihlerde Kültür Bakanlığı ‘ında görev alarak sanat alanında çeşitli görevlerde bulundu. Başarılı hizmetler verdi. Sanat alında başarıdan başarıya koşmaya devam etmekte.

Emekli olunca Ankara’dan İstanbul’a taşınan sanatçı, sosyal sorunlar üzerine gönül ve emek vererek, kadınlara yönelik şiddet konusunu sanatçı duyarlılığı ile eleştirel bir anlamda sanat dünyasına taşımakta. Kadın sorunlarına dikatleri çekmek için konuyu sanatsal boyuta taşımakta. Farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddeti sanatsal çizgiler, renkler ve motiflerle görsel malzeme yaratarak kınamakta.

Kadının var oluş mücadelesini, uğradığı şiddetleri, zıtlıkları, haykırışları ve tüm sorunları bir kadın sanatçı olarak kadın eliyle plastik sanat dalında , estetik ve görsel bir şekilde antmakta.

Sanatçı A.Seda Meral, açacağı sergi hakkında şunları ifade etmekte:

“Galeri Akdeniz’in 8 Mart’ta sergi açar mısınız teklifine, bu sergi kadınları anlatmalı ve serginin adı da ‘Kadın aklımla’ olmalı dedim.

“Yoluna can koyduğum

Gökte ararken yerde bulduğum

Kara dutum çatal karam, çingenem

Daha nem olacaktın bir tanem

Gülen ayvam, ağlayan narımsın

Kadınım, kısrağım, karımsın.” der sevdiği kadına usta ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu

“… ve kadınlar/Bizim kadınlarımız.” der usta şair Nazım Hikmet.

Biçimleri yağlı boya ile tuval ve çeşitli atık malzemeleri kullanarak leke, çizgi ve renkle, soyut bir anlayışla, lirik bir anlatımla, zaman zaman masalsı bir üslupla plastik değerlerle resimledim.

Bizi çok seven babalarımız, abilerimiz, sevdiğimiz adamlar böylesine sevgiden sonra neden hiddet, şiddet uygularlar anlamakta zorluk çekiyoruz. En acısı, çok sevdiğimiz babalarımız, abilerimiz, sevgililerimiz ve kocalarımız, çok sevdikleri kızlarına, kardeşlerine ve kadınlarına hoyrat davranmakta.

Kadının varoluş mücadelesi, duyguları, karmaşası, zıtlıkları, haykırışları ve ne yazık ki uğradığı şiddet, yaşadığı travmaları plastik değerlerle anlatmak istedim. ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ ile başlayıp, ‘elinin hamuruyla’, ‘erkek işine karışma, diye süregelen anlayış ile çevresine örülen duvarları kimi zaman yıkmaya çalışan, kimi zaman kabullenen kadınları ‘kadın aklımla’ anlattım.”

Sanatçı A.Seda Medral,8 Mart 2019, saat 17.30-20.00 galeri Akdeniz -Çankaya-Ankara adresinde açılacak ‘Kadın Aklımla’ sergimin açılışına bekliyorum demekte.

Tüm basın mensupları,sanat severler, konuya ilgi duyanlar ve yetkililer bu sergiye katılmalılar. Sorun olan konular, toplumsal duyarlılıkla hafifler ve giderek yok olur.