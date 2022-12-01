Sanata Katkı Ödülü yarın BRHD tarafından verilecek

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Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin, 52. yıl sergisi 02 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde açılıyor. Sergi programı içerisinde gençlerin de katılacağı çeşitli etkinliklerin yer alacağı bildirildi.

BRHD Sanata Katkı Ödülü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr.Yılmaz Büyükerşen’e, BRHD Onur Ödülleri: İmren Erşen, Prof. Dr.Hasan Pekmezci, Prof. Dr.Nur Gökbulut’a 02 Aralık 2022 saat 18:00’de Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde törenle verilecektir.



Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği kurulduğu günden bu yana toplumu sanata yaklaştırmayı önceleyen etkinlikler düzenlemektedir. 52.yıl sergi etkinlikler kapsamında modelden desen çalışması, BRHD üyesi sanatçıları Ayla Aksoyoğlu, Azimet Karaman, Belgin Onar, Işık Çuhacıoğlu, İzzet Gül, Mehmet Ali Doğan, Yasemin Çoskun performanslarını sergileyecekler ayrıca Deniz Deliorman, Ece Ayça Kemaloğlu, Gizem Başer Güneş, Hazar Kuru, Volkan Coşkun’un katılımlarıyla ‘’Tüketim Kültürü ve Sanat’’ adlı panel düzenlenecektir.

BRHD Başkanı Güzin Arısoy, bu etkinliğin BRHD üyelerinin katılımları ve Çankaya Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştiğini belirtti. Güzin Arısoy yaptığı açıklamada ‘Sanat eserini izleyen kitle, bir eserden etkilendiğinde, sanatçıyı yaratıcı eyleminde harekete geçiren aynı hakikat çağrısını duymaya başlar, sanatçının yaratıcı âlemine aynı ahenge katılır. Böylece sanat, insana yaşamı boyunca rehberlik eden bir felsefe haline gelir.’ İfadelerini kullandı.

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