Sanat yönetmeni Mehmet Mestçi’ye Macaristan’dan büyük onur

- Reklam -

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Festivalleri Sanat Yönetmeni Mehmet Mestçi, Türk-Macar kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik sunduğu katkılar nedeniyle Macaristan Devleti tarafından onurlandırıldı.

Uzun süredir yaptığı etkinliklerle Macar müziğinin ve müzisyenlerinin Türkiye’deki tanınmasına katkıda bulunan Mehmet Mestçi, Macaristan Devleti tarafından Macaristan Liyakat Nişanı Şövalye Haçı’na layık görüldü. Mehmet Mestçi’ye nişanı, önceki gün İstanbul’da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü Gábor Fodor tarafından kendisine takdim edilen nişandan dolayı büyük onur duyduğunu belirten Mehmet Mestçi, “Yıllardır düzenlediğimiz İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Festivallerinde Macar müziğinin özel bir yeri oldu. Büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerle birlikte böylesi bir nişana layık görülmem benim için büyük bir onurdur” dedi.

Tören sırasında gerçekleşen etkinlikte Türk ve Macar müzisyenler kontralto Judit Rajk, soprano Meltem Ergin ve piyanist Jerfi Aji tarafından Macaristan’ın dünyaca ünlü bestecilerinden parçalar seslendirdi, şair ve yazar Pelin Özer gecenin sürpriz konuğuydu.