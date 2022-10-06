SANAT VE SPOR

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Çocukluk gençlik ve ilerleyen yaşlarda bir şekilde spor ve sanatın içinde oldum. İlkokul birinci sınıftayken öğretmenim mandoliniyle bana eşlik eder, türküler söyletirdi. İyi ki bu yeteneğimi keşfetmişti öğretmenim.



Evimizde bağlama çalan abim, türkü söyleyen ablam olunca öğretmenim de beni bu yönde güzel bir şekilde ilerlememe yardımcı olmuştu.

Müzikle iç içe olmamın yanında saatlerce okul bahçesinde ya da mahalle aralarında top oynamak her çocuk gibi benimde yaşamımın bir parçasıydı.

Ortaokul ve lise yıllarımda halkoyunları, müzik, tiyatro ve yine sporun bir dalı futbol benimle beraberdi.

Üniversitede profesyonel müzik okulu içinde olunca mesleğimde artık seçmiştim. Opera koro sanatçılığı.

Opera koro sanatçılığı performans gerektiren bir sanat dalı. Bu yüzden doğru nefes almak ve vermek. Saatlerce sahnede kalmak güç ve enerji gerektiriyor. İşte sanatın ve sporun kardeşliği.

Bende hem sanatım da başarılı olmak hem de sağlığım için bu yüzden spor salonuna yazıldım. Bu işte ustalaşmış hocam sayesinde hem kaslarımı ve vücudumu tanıdım hem de sporun hayatımızdaki önemini yaşayarak öğrenmiş oldum.

Sanatta ve sporda sabır, ilgi, süreklilik, hayal kurma, yetenek ve de çok çalışmak ortak özelliklerin başında geliyor.

İnsanlar yaşamı boyunca isteyerek ya da istemeyerek de olsa sporun ve sanatın içinde bir şekilde olmuştur. Belki profesyonel sporcu olmadım ama profesyonel olarak müzik dalında opera koro sanatçısı oldum.

İnsanlar güzel sanatların birçok boyutundan ve sporun birçok dallarından yararlanarak acılarını, korkularını, sevinçlerini ve daha çok duygularını anlatmıştır. Bende bu kişilerden birisi oldum.

Her türlü acıya, sıkıntıya çözüm olarak görünen spor ve sanat herkesin hayatına renk katar. Farklı duygulara ve değişik hareketlere sahip olabilmek için spor ve sanat çağlar boyu insanlara yardımcı olmuştur, olmaya devam etmektedir.

Fazla çalışmak, yalnız kalmak, odaklanmak gibi başka insanların yapamadığı veya başaramadığı faktörler sporcu ve sanatçı için vazgeçilmez bir unsurdur.

Spor ve Sanatta; biri eserleri ile diğeri ise oynadığı oyunlar ile topluma kendini beğendirmiş ve kanıtlamıştır.

Sanat ve sanatçının her türlüsünde olduğu gibi sporda da insanları teselli eden ve rahatlatan bir boyut bulunur. Günümüz insanları günlük ve anlık stresten ya da sıkıntıdan kurtulabilmek için müzik, edebiyat, resim gibi sanatsal faaliyet gösterir.

Bir kısmı da doğa yürüyüşleri, basketbol oynamak, futbol oynamak, yüzmek, yürümek gibi spor yolları ile kendilerini rahatlatmaktadır. Vakitlerini çok iyi değerlendirmek amaçlı olan sanat ve spor, çok yoğun ilgi göstermesi ile sanat ve spor estetik, teknik ve fiziksel bir boyut kazanmıştır.

Dünyada sanat ve sporun vazgeçilmezliği ve birleştiriciliği hep bir güç olmaya devam edecektir.

Sanat ve spor bir harçtır. Sanat ve sporun içinde olmak. Kötü alışkanlıklardan sıyrılıp kurtulmaktır.