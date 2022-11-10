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ABD, (DHA) – Microsoft’un kurucularından Paul Allen’in sanat koleksiyonunun ilk bölümü, rekor kırarak müzayedede toplam 1 milyar 506 milyon dolara satıldı. New York’ta dün yapılan açık artırmada Van Gogh, Cezanne, Seurat, Gauguin, Picasso, Klimt, Dali, Monet gibi ressamların tabloları yer aldı.

Christie’s müzayede evi tarafından dün ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen açık artırmada, 2018 yılında hayatını kaybeden ve Microsoft’un kurucularından olan Paul G. Allen’in sanat koleksiyonunun ilk bölümü rekor fiyata satıldı. Koleksiyonda bulunan 60 kadar Van Gogh, Cezanne, Seurat, Gauguin, Picasso, Klimt, Dali, Monet gibi ressamların tabloları toplamda 1 milyar 506 milyona satıldı.

GELİR BAĞIŞLANACAK

Müzayede evi yaptığı açıklamada, özellikle 5 tablonun fiyatının ayrı ayrı 100 milyon doların üstüne çıktığını kaydederek “Bay Allen’ın isteklerine uygun olarak mülk, dönüm noktası niteliğindeki satışlardan elde edilen tüm geliri hayırseverliğe adayacak” denildi.

KOLEKSİYONUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE 95 ESER VAR

Georges Seurat’un ‘Les Poseuses, Ensemble (Petite version)’ adlı eseri 149 milyon 240 bine alıcı bularak en yüksek fiyata satılan tablo oldu. 20. ve 21. Yüzyıl Sanatı Başkan Yardımcısı Max Carter, Cezanne, Seurat, Van Gogh ve Gauguin’in tabloları için “Daha önce hiçbir zaman iki tablo tek bir satışta 100 milyon doları geçmemişti, ancak bu gece beş tane gördük” dedi. Koleksiyonun ikinci bölümü bugün yapılacak açık artırmada satılacak ve 95 değerli tablo ve heykeller yer aldığı ifade edildi.

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