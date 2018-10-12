Sanat Güneşi 22’inci yılında Nazım’da anıldı

Yenimahalle Zeki Müren şarkılarıyla yankılandı

Yenimahalle Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,Türkiye’nin sanat güneşi Zeki Müren’in ölümünün 22’inci yılı anısına Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir geceye imza attı.

“Bitmeyen Şarkı” adlı konserde;Zeki Müren’in birbirinden değerli eserlerini yorumlayan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri deYenimahallelilerle birlikte dinledi.

Şef Suat Kılıç yönetimindeki konserde, Klasik Türk Müziği sanatçıları Türkiye’nin efsanesi Müren’i kendi şarkılarıyla anarak, kulakların pasını sildi.

Programda; Türk Sanat Müziği’nin kadife sesinin bir yandan hayatı anlatılırken bir yandan dahafızalardan silinmeyen, ölümsüz eserleri salonda yankılandı. Konuklar da şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir nostalji gecesi yaşadı.

Konser de sıra Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan “Vardar Ovası” adlı türküye geldiğinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da sahnede çıkarak koroya coşkuyla eşlik etti.

Sanatçılarımıza ve sanat eserlerimize sahip çıkmalıyız

Konser sonunda Şef Kılıç’a ve koroya çiçekle teşekkür eden Başkan Fethi Yaşar “Türk Sanat Müziği bizi biz yapan değerlerdir. Ama ne yazık ki, son yıllarda hem Türk Halk Müziğinde, hem sanat müziğinde besteci, yorumcu yetişmiyor. Halbuki Türk milletinin öz müziğidir bunlar. Biz bunlarla büyüdük. Zeki Müren; sanat müziğine en büyük değeri veren, herkesin sevgisini kazanmış, saygıdeğer büyük bir sanatçıydı. Bizim nesil hala onun şarkılarını dinliyor. Yeni Zeki Müren’lerin, Müzeyyen Senar’ların, Muazzez Abacıların yetişmesini arzu ediyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak sanata önem veriyoruz. Halkımızı kin ve nefretten uzak tutmaya çalışıyorum. Ülkemizde barış ve sevgi istiyorum. Ülkede barışı, sevgiyi ve kardeşliği ancak sanat ve sanatçı yaratabilir. Sanat toplumda sevgi ve kardeşliği pekiştirir. Hangi görüşten olursak olalım sanatçılarımıza ve sanat eserlerimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.