Samsunspor – Denizlispor: 5-0 

- Reklam -

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Cihan Aydın, Anıl Usta, Ali Can Alp

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski – Harris, Yunus Emre, Alim (Dk. 73 Yusuf Abdioğlu), Zeki, Ali Ülgen, Osman, Celil (Dk. 85 Cihan), Ali Kaan (Dk. 73 Muhammet Ali), Laura (Dk. 73 Ahmet), Tanque (Dk. 87 Polat)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin – Muhammet Özkal, Hakan (Dk. 66 Erdal Akdarı), Ömer, Özer (Dk. 46 Bekir Böke), Leo, Gökhan, Emre, Muhammed, Mustafa (Dk. 46 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 60 Okan Derici)

GOLLER: Dk. 25 ve Dk. 36 Laura, Dk. 60 Ali Ülgen, Dk. 67 Harris, Dk. 90+3 Ahmet Sagat (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Alim, Muhammet Ali (Samsunspor), Özer Özdemir, Leo Schwechlen (Denizlispor)

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1’inci Lig’in 16’ncı haftasında evinde karşılaştığı Altaş Denizlispor’u 5–0’lık skorla mağlup etti.

6’ncı dakikada Ali Ülgen’in ceza sahasına yaptığı ortada defans topu uzaklaştırmak isterken önüne düşen topa gelişine vuran Celil’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

25’inci dakikada ani gelişen atakta Tanque’nin ara pasıyla buluşan Laura’nın kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1–0.

36’ncı dakikada Tanque’nin pasıyla buluşan Laura’nın vuruşunda top ağlara gitti: 2–0.

45+1’inci dakikada Ali Kaan’ın pasıyla buluşan Tanque’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54’üncü dakikada Samsunspor’un ani geliştirdiği atakta Tanque’nin ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutta top kaleciden döndü.

58’inci dakikada Tanque’nin pasıyla buluşan Laura’nın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

60’ıncı dakikada Ali Kaan’ın pasıyla buluşan Ali Ülgen’in ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3–0.

67’nci dakikada Ali Ülgen’in ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Harris’in sert şutunda top ağlara gitti: 4–0.

90+3’üncü dakikada Polat’ın pasıyla buluşan Ahmet Sagat’ın kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 5–0.

Karşılaşma Samsunspor’un 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)