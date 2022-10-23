Samsunspor – Boluspor: 2-2

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Mavi
YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski – Soner, Yunus, Alim, Zeki, Ali Ülgen (Dk. 73 Berk), Celil (Dk. 73 Osman), Yusuf Emre, Muhammet (Dk. 86 Polat), Laura (Dk. 76 Harris), Ahmet
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar – Tugay, Kayamba (Dk. 88 Arda Köksal), Gökhan, Oulare, Onur, Landel (Dk. 88 Veaceslav Posmac), Hakan, Furkan (Dk. 69 Ozan Papaker), Bülent, Melih (Dk. 46 Dejvi Bregu)
GOLLER: Dk. 2 Laura, Dk. 49 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor) – Dk. 45+2 (P) Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Veaceslav Posmac (Dyorex Boluspor)
SARI KARTLAR: Soner (Yılport Samsunspor) – Onur Ulaş, Furkan Demir, Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor)
Spor Toto 1’inci Lig’in 10’uncu haftasında Yılport Samsunspor evinde ağırladığı Dyorex Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.
2’nci dakikada Yusuf Emre’nin pasıyla buluşan Laura’nın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0.
20’nci dakikada Ali Ülgen’in ceza sahasına gönderdiği ortada Ahmet’ten seken topa gelişine vuran Muhammet’in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
40’ıncı dakikada Muhammet’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmet’in gelişine şutunda defans topu son anda uzaklaştırdı.
45+2’nci dakikada Gökhan Karadeniz’in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
49’uncu dakikada ani gelişen atakta Ali Ülgen’in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 2-1.
74’üncü dakikada Osman’ın pasıyla buluşan Ahmet’in ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci son anda kurtardı.
90+4’üncü dakikada Gökhan Karadeniz’in pasıyla buluşan Posmac’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
(FOTOĞRAFLI)