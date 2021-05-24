Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yeni bir yönetim çalışmalarına başlıyoruz

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Haziran başında yeni bir beyaz sayfa açarak gelecek sezonun transfer ve yönetim çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF 1’inci Lig Play Off yarı final maçında Altınordu’ya elenerek Süper Lig’in kıyısından dönülmesi üzerine Twitter hesabından açıklamada bulundu. Başkan Yıldırım, Twitter takipcisinin “Başkanım ses var, soğumuyor acımız sen konuşmadan. Ne diyorsan uyar, kafana göre” şeklindeki sözlerine verdiği yanıtta, “Başkanı takip etmeye devam edin lütfen. Kısa bir reklam arası aldık. Haziran başında yeni bir beyaz sayfa açarak gelecek sezonun transfer ve yönetim çalışmalarına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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