Samsung’un geçtiğimiz ay San Francisco’da gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkan Galaxy S10 serisi telefonları ve diğer yeni aksesuarları Türkiye’ye geldi.

Dün İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte görücüye çıkan yeni Samsung ürünleri bakın hangi fiyatlarla geliyor?

Samsung’un yeni telefonları Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Dün akşam Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan yeni ürünler, ilgi gördü. Şimdi isterseniz ürünlerin fiyat etiketlerine göz atalım.

Türkiye’de satışa sunulan modellerin renk seçenekleri; 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olarak belirlendi.

Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL olarak açıklandı.