Hepsiburada, Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonları, müşterilerine sunduğunu açıkladı.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, “Hepsiburada, uzun saatler kullanım imkânı sunan pili, devrim yaratan kamerası ve sinematik kesintisiz ekranıyla farklılaşan Samsung Galaxy serisinin S10, S10e ve S10+ modellerini satışa açtı. Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlar Hepsiburada’ya özel olarak Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesi ve 600 TL hediye çeki fırsatıyla müşterilere sunuluyor” denildi.

ALT LİMİTSİZ 600 TL DEĞERİNDE HEDİYE ÇEKİ

Açıklamada, “15 Mart’a kadar Hepsiburada’dan Samsung Galaxy S10 (Samsung Türkiye Garantili) modellerinden bir alt limit olmaksızın sipariş veren müşteriler, 600 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Tek seferde kullanılabilen hediye çeki, altın alımı hariç bütün alışverişlerde geçerli. Kampanyaya göre 28 Şubat’a kadar alışveriş yapan müşterilerin hediye çekleri; 15–20 Mart arasında, 1–15 Mart tarihleri arasında alışveriş yapanların çekleri ise; 30 Mart–15 Nisan 2019 tarihleri arasında tanımlanacak” ifadelerine yer verildi.

Hediye çeki kazanan müşteriler 30 Nisan 2019 tarihine kadar çeklerini dilediği üründe kullanabilecek.

GALAXY BUDS KULAKLIK HEDİYESİ

15 Mart tarihine kadar Galaxy S10 modellerinden birini sipariş veren Hepsiburada müşterileri Galaxy Buds kablosuz kulaklıklara da ücretsiz sahip oluyor. Kablosuz özelliği ile spor yaparken, trafikteyken, ofiste ya da okuldayken ister telefon görüşmeleri ister müzik dinlemek için benzersiz deneyim sunan kulaklıklar kullanıcılarını bekliyor.

YENİ GALAXY S10E, S10, S10+ AKILLI TELEFONLAR

Görüntüdeki kesintileri gidermek için tamamen yeniden tasarlanan Samsung Galaxy S10’un ekranında çentik ya da dikkat dağıtıcı hiçbir öğe bulunmuyor. Arka yüzden ön yüze taşınan ve ekran içine gömülü Ultrasonik Parmak İzi Sensörü sayesinde telefona sadece sahibi erişebiliyor. 3 farklı modeli bulunan Galaxy S10, boyutlarıyla farklılaşıyor. Her bir model gözleri yormayan dinamik amoled ekrana sahip. Samsung’un bu devrim yaratan serisine ait muhteşem zoom olanakları sunan ultra geniş açılı çoklu kamera, hem günlük anları hem de panoramik manzaraları profesyonel bir fotoğrafçı kalitesinde ölümsüz kılmaya imkân sunuyor. Kablosuz güç paylaşımı sayesinde uyumlu cihazlar, kablo kullanmadan sadece Galaxy S10e, S10, S10+ telefonların üzerine yerleştirilerek şarj edilebiliyor.

OYUN TUTKUNLARINA GÜZEL HABER

Galaxy S10 serisi oyun tutkunlarını da düşünüyor. Rekor kırmak için saatlerce ekran başında kalanlar için telefonunun aşırı ısınmasına karşı özel soğutma sistemiyle yapay zekâ tabanlı performans iyileştirmelerini devreye alıyor. Serinin 8 GB’a kadar bellek ve 512GB’a kadar farklı depolama alanı seçenekleri bulunuyor.