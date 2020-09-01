Samsung, mobil cihazlar için dünyanın ilk 16GB LPDDR5 DRAM üretimine başladığını duyurdu.

Samsung, 2021 model amiral gemilerinde karşımıza çıkacak olan, dünyanın ilk 16GB LPDDR5 DRAM üretimine başladığını duyurdu.

Samsung, 16GB LPDDR5 DRAM seri üretimine başladı!

Samsung, endüstrinin ilk üçüncü nesil 10nm sınıfı (1z), aşırı ultraviyole (EUV) tabanlı 16 GB LPDDR5 DRAM modelinin seri üretimine başladığını duyurdu.

Dünyanın ilk 16GB LPDDR5 DRAM üretimine başladığını duyuran Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket 1y sınıfı yongaya göre, yeni nesil olan 1z sınıfı yeni yongaların kalınlığını % 30 azaltmayı başarmış. Bu da özellikle katlanabilir cihazlar ve akıllı telefonların mimarisi konusunda mühendislerin elini güçlendiriyor.

16 GB LPDDR5 DRAM modeli, geçtiğimiz yıl duyurulan 1y sınıfı 12 GB LPDDR5 DRAM yongalarına göre yüzde 16 performans artışı vadediyor. Ayrıca veri transfer hızı 6400 Mb/sn seviyelerine ulaşmış durumda.

10nm sınıfı (1z) yeni nesil bellek yongası, 5G ve yapay zeka teknolojileri için daha fazla güç sunacağından yalnızca veri aktarım ya da uygulama performansında değil, bağlantı ve otonom teknolojilerde de avantaj sağlayacak.

Şirket, yeni üretim süreciyle 2021 amiral gemisi telefonlarındaki varlığını güçlendirmeye çalışacak.