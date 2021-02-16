Samsun’da yüz yüze eğitime kar molası

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime, bugün ve yarın ara verildi.

Samsun’da dün başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kar küreme çalışmaları yürüttü. Ayrıca buzlanma ihtimaline karşı tuzlama çalışmaları ve kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları yapıldı. Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verildi. Öte yandan kar yağışı ile bilikte kentte kartpostallık görüntüler de oluştu. Ayrıca Meteoloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kar yaşığının kentte hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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