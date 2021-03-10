Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 135 gram esrar maddesi ile yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘sokak satıcıları’ olarak tabir edilen şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde şüphelendiği Murat Bahar ve B.Y.’yi durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada 6 paket halinde 135,13 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 88 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL para ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, tamamlanan sorgularının ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliye sevk edildi. Şüphelilerden Murat Bahar tutuklandı, B.Y. de adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

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