Samsun’da tramvay kazaları kamerada

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da hafif raylı sistemde yaşanan trafik kazaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan, 2010’da hizmete giren hafif raylı sistemde yaklaşık 120 makinist görev yapıyor. Samulaş A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistemde 36 kilometrelik hatta, 43 durak bulunurken, 8’i yerli üretim, 29 tramvay hizmet veriyor. Raylı taşımacılıkta kural ihlallerinin yanı sıra yayaların dikkatsizliği kazalara neden oluyor. Meydana gelen küçük çaplı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

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