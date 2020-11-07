Samsun’da tezgahlarda, palamudun yerini hamsi ve mezgit aldı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da palamut avı azalınca, balık tezgahlarında onun yerini bu kez hamsi ve mezgit almaya başladı.

1 Eylül’de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşları hem de balıkçıları memnun etti. Son günlerde palamut avı azalınca yerini hamsi almaya başladı. Batı Karadeniz’de avlanan hamsi Samsun’da tezgahlarda kilosu 30 liradan satılıyor. Vatandaşlar en çok hamsi ve kilosu 35 ile 40 lira arasında satılan mezgit balığına talep gösteriyor. Tezgahlarda barbun kilosu 50 lira, istavrit 25 lira, çupra 45 lira, levrek ise kilosu 50 liradan satılıyor.

‘HAMSİ BOL OLACAK’

Vatandaşların gözdesinin hamsi olduğunu söyleyen balıkçı Doğukan Yılmaz, “Balık tezgahlarında vatandaşın gözdesi hamsi. Mezgit, barbun, çinekop gibi balıklar da fazla satılıyor. Bu dönemde palamut balığı artık gelmiyor onun yerini tezgahlarda hamsi aldı ve çok güzel oldu. Bollaştıkça fiyatın da düşeceğini düşünüyoruz. Son günlerde havaların soğuması ile hamsi bu tarafa doğru göç ediyor. Biz balıkçılar da bunu bekliyoruz. İnşallah bol hamsi olacağını düşünüyoruz. Havalar soğudukça avlanan balıkların da artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

‘HAMSİNİN YERİNİ HİÇBİR BALIK ALAMAZ’

Palamut balığında sezonun kapandığını ve yerini hamsinin aldığını söyleyen Emirhan İlhan ise, “Tezgahlarımızda hamsi, mezgit ve sarıkanat bolca var. Palamut balığı azalınca bu balıklar gelmeye başladı. Zaten palamut balığı hamsi ile beslendiği için palamut olmadığı için hamsi olur, hamsi olmadığı zamanda palamut olur. Bu sezon hamsi güzel başladı. Havalar soğumaya devam ettikçe daha da fazla balık çıkar. Şu an hamsinin kilosu 30 liradan satılıyor. Karadeniz’de hamsini yerini hiçbir balık alamaz. Karadenizli vatandaşların en önemli balığı hamsidir. Bizim için hamsi ayrı diğer balıklar ayrıdır” dedi.

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