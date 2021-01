Samsun’da tezgahlarda balık boyları denetlendi

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki balıkçı tezgahları tek tek denetlendi. Satışa sunulan balıkların boyları ölçüldü, balıkçılar belirlenen boy standardının altında satış yapmamaları konusunda uyarıldı.

Samsun’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Saathane Meydanı’nda bulunan balıkçı tezgahlarında balık boyu denetimi yaptı. Ekipler satışa sunulan balıkların boyunu ölçerek belirlenen boy standartlarına uyup uymadığını kontrol etti. Boy standardı uygulamasının denizlerde sürdürülebilir balık stoğu sağlanması açısından önemli olduğu belirtildi. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam balıkçı tezgahlarında bulunan hamsi, istavrit, mezgit, lüfer gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını kontrol etti. Balık boy standartlarında hamsinin 9, mezgit ve istavritin 13, tekirin 11, çinekop ve lüferin 18, kalkanın 45 ve kefalin 25 santimetre boy standardına uyup uymadığı kontrol edildi.

Vatandaşları hem ucuz balıkla buluşturabilmek hem de mevcut balık stoklarının devam etmesini sağlamak üzere çalışmalar yaptıklarının dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “75 kişilik bir ekibimizle devamlı balık hallerinde balık çıkış noktalarında perakende satış yerlerinde ekiplerimiz devamlı denetimlerini yapmaktadırlar. Son dönemde hamside 8-18 ve 18-28 arasında 10’ar günlük iki defa hamsi balığının avlanması ile ilgili yasak getirildi. Havaların çok sıcak gitmesinden dolayı gerek hamsi boyunun 9 santimetrenin altında kalması, gerek morfolojik olarak zayıf olmasından dolayı bu karar verildi ve uygulanıyor. Balığın durumuna göre bu devam eder mi etmez mi bakanlığımız karar verecektir. Gerek perakendeciler gerek avcılarımız olsun mutlaka bu yasaklara uymaları gerekiyor. Bunun sonucunda yine kendileri kazanacak başka birileri gelip bunu burada avlamayacaklar. Biz doğal kaynaklarımızın sınırlı olduğunu bilerek bunların devamlı artışı yönünde ve vatandaşımıza en uygun şekilde nasıl deniz ürünü yedirebiliriz bunun peşindeyiz. 9 santimin üzerinde üremesine devam ettirebilir. Sofra lezzeti açısından da öyle ama en önemlisi stokların devamı. Hamsi açısından üreme boyları 9 santimetrenin üzerinde başladığı için stokların bitmemesi açısından bu kesinlikle önemlidir. Her balığın kendine göre bir boy standardı var. Hamside böyle mevsimsel bir sıkıntı olduğu için böyle bir yasak getirildi” dedi.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam ettiğini belirten Sağlam, “2020 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından balıkçı tekneleri, balık hali, balıkçı barınakları, yol güzergahı ve perakende satış noktalarında toplam 2 bin 732 su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda boy standardı, kaçak avcılık, nakil belgesiz ürün sevk etmek, yasak bölgede av yapmak, belirlenen zaman dışında avlanmak gibi ihlallerde bulunan 295 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 133 bin 910 lira idari para cezası uygulandı” şeklinde konuştu.

25 yıldır balıkçılık yapan Onurcan Köse, “Denetimlerin yapılması güzel bir durum. Daha önceden hamsiler ince çıkıyordu. Vatandaş da bu durumdan şikayetçiydi. Hamsi şu anda İğneada tarafından geliyor. Oradan gelen hamsi daha iri oluyor şu anda. Alan da satan da memnun şu anda. Fiyatlara gelince hamsi 10 ila 20 lira arasında değişiyor. İğneada tarafından gelen hamsinin fiyatı 20 lira. İstavritimiz var 25 liradan satılıyor. Sarıkanat balığımız var az çıktığı için fiyatı bugünlerde 75 liraya kadar çıktı. Tezgahlarımızda levrek var fiyatı 35 lira. Tezgahlarımızda şu anda her çeşit balığımız var. Fiyatlarda uygun durumda. Balık bizim milli servetimiz. Ufak tutulduğu zaman gelecek sene için balık sezonu kötü geçecek. Yasakların olması balıkçılık içinde iyi oldu. Bir dahaki sene hamsi çok daha güzel olur. Alan da satan da memnun olur” diye konuştu.

15 yıldır balıkçılık yapan Balıkçı Halit Bayrak, ekiplerin sürekli gelerek denetimlerde bulunduklarını belirterek “Yasaklara uyulup uyulmadığı sürekli denetleniyor. Genellikle yapılan denetimler avlanan balığın boy standardına uyup uymadığı yönde oluyor. Balıkta boy standardı önemlidir. Üreme yapabilmesi için belirli bir boya gelmiş olması gerekiyor. Eğer buna dikkat edilmesi şu an avlanan balıklar ileride olmayacak. Bu sene av sezonu gayet güzel oldu. Tezgahlarımızda her balık yer buldu. Şu anda hamside av yasağı var ancak serbest bölgelerde var. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla hamsi yiyebilirler. Bu getirilen yasaklar bence çok işe yaradı. Hamsiler biraz daha irileşti” dedi.

