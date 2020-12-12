Samsun’da sokaklar boş kaldı

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis, kısıtlamalara uymayan vatandaşlara ceza yazdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun’da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.

Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı.

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