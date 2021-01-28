Ana Sayfa Güncel Haberler Samsun’da sanayi sitesinde yangın/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Tokat’ta mutasyonlu koronavirüs hastalarının durumları iyi
Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra...
KKTC’de 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gazimağusa’dan ilk görüntüler
Mahmut DOĞAN/ Lefkoşa- (DHA)- Kıbrıs açıklarında TSİ ile 17.27'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs’ta da hissedildi....
Muğla’dan geçen yıl 78 ülkeye balık ihraç edildi
Aykut KURT/ MUĞLA (DHA)- KÜLTÜR balıkçılığıyla ön plana çıkan Muğla'da geçen yıl 78 ülkeye 77 bin 676 ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edildi. Kentte,...
Bir garip döngü
İnsanlık topraktan gelenin yine toprağa döneceğini unutmuş durumda. Neyden yaratıldığını unutan insan kendi özüne olan bağını da bir hayli koparmış durumda. Toprak bizim için bir hayli öneme sahip! Yaratılış olarak topraktan geliyor olmamız bile başlı başına bir sebep.