Samsun’da pazarcılara silahlı saldırı: 2 yaralı

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Mehmet Can PEÇE/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki semt pazarında tezgah açan Turgay A. (40) ile Yakup B. (39) silahlı saldırıda yaralandı, şüpheliler kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Semt pazarına gelen kimliği belirsiz kişiler, pazarcılar Turgay A. ile Yakup B.’ye tabancayla ateş açtı. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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