Samsun’da otomobil yangını kamerada

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da seyir halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlkadım ilçesinde S.Y.’ye ait 55 VJ 929 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile kaydedildi. Yangının otomobilin elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.

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