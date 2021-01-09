Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeni yılda yeni asgari ücret de açıklandı. Ama çalışanları memnun etmedi. Asgari ücretin brüt tutarı üzerinden Devlet tarafından, vergi ve prim kesintileri yapılıyor. Asgari ücretin artması en çok Devletin işine geliyor. Çünkü; daha çok vergi ve prim alıyor. Adaletsiz vergi düzeni ile Gelir ve Kurumlar Vergi Kanunlarını ağzına kadar istisna ve muafiyetler ile dolduran Devlet, asgari ücretli ile milyonlarca transfer ücreti alan futbolcuyu aynı oranda vergi tabi tutuyor.