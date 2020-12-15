Samsun’da, koronavirüs denetimi

Metabolizma hızının yaşla birlikte bozulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, "Boy, cinsiyet ve kilo da metabolizma hızını belirler. Sağlıklı kilo kaybı için işin matematiği şöyledir; aldığınız kalorinin, bazal metabolizma ve egzersiz ile harcadığınız kaloriden düşük olması gerekiyor. Ancak buna rağmen kilo verilemiyorsa karında mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtileri varsa cushing sendromu araştırılmalı" dedi.