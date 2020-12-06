Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandı
Kentin işlek cadde ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Vatandaşların yasaklara uyduğu görülürken kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Atakum ilçesinde sürücü ve vatandaşlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandığı belirtildi.
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Samsun’da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandı