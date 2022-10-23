Samsun’da kent ormanındaki bungalov yandı

- Reklam -

Tayfur KARA-Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’un Atakum ilçesinde kent ormanının içindeki boş bungalov çıkan yangında küle döndü.

Çobanlık Mahallesi’ndeki kent ormanının içinde turistlere yönelik yapılan ancak kullanıma açılmayan bungalovda, gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşaptan yapılan bungalov kısa sürede yanarken, itfaiye ekipleri alevlerin ormana sıçramaması için soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -