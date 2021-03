Samsun’da filyasyon ekipleri, kar kış demeden görevde

Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN’da, koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak görev yapıyor. Sahada birçok zorluk ve sorunla karşılaşan ekipler, kentin en uzak ilçesi olan Vezirköprü’de de sıcaklığın eksilere düştüğü havada, karlı ve çamurlu yolları aşarak, vatandaşların aşılanması için mücadele ediyor. Ekipler, araçların kar ve çamura saplandığı yerlerde ise yürüyerek yollarına devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Samsun’da denetimler sürüyor. Koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri de ev ev dolaşarak görev yapıyor. Sahada birçok zorluk ve sorunla karşılaşan ekipler, kentin en uzak ilçesi olan Vezirköpü’de hava sıcaklığının eksilere düştüğü kırsal mahallelerde de virüsün takibini yapıyor. Her gün 100 kilometre mesafe kat eden Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kar ve çamur dinlemeden vatandaşların aşılanması için mücadele ediyor. Araçların kara ve çamura saplandığı yerlerde yürüyerek yola devam eden ekipler, vaka sayısının düşmesi için 24 saat mesai gözetmeksizin görev yapıyor.

‘ORTALAMA BİR EKİBİMİZ, HER GÜN 100 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR’

Samsun’daki vaka sayısının Türkiye ortalamasının biraz üzerinde seyrettiğini ifade eden Vezirköprü İlçe Sağlık Mehmet Fatih Karabağ, bunu düşürmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Karabağ, “Vezirköprü, bir miktar Samsun’un gerisinde olsa da vaka sayılarımız tehlikeli. O nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. İlçemizde de çalışmalarımız devam ediyor, hem filyasyon hem de aşıla çalışmalarını 30 personelle sürdürüyoruz. Bunların bir kısmı filyasyon yapıyor, bir kısmı da aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Hastalığın kendisine has bir tedavisi yok, o nedenle aşılama çalışmaları bizim için çok önemli. Virüsün izini sürüp, yok etmeye çalışıyoruz. Ortalama bir ekibimiz, her gün 100 kilometre yol kat ediyor. İlçemiz coğrafi şartları gereği dağınık bir yer, ekiplerimiz de evinden çıkamayan vatandaşlarımızın aşısını evinde yapıyor. Filyasyon ekiplerimiz de ilçemizin neresinde vaka çıkarsa aynı gün o noktaya gidiyor. Ancak kış dönemi bizi biraz zorladı, kar nedeniyle birçok aracımız yolda kaldı. Vatandaşlarımızın desteğiyle, zaman zaman traktörle vatandaşlarımıza ilaç ulaştırdık. Kar ve kar sonrası oluşan çamur, maalesef bizi bu dönem çok yoruyor. Ancak bu şartlarda da görevimize devam ediyoruz. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. İlçemizde de aşılanmayan vatandaşlarımız var, tek kurtuluş yolumuz aşı o nedenle bu buhranlı günlerden çıkmamız için aşı yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘ARAÇ KALINCA, YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYORUZ’

Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün aşı ekibinde görev yapan Sedat Sarı, Merve Şimşek Kök ve Nurten Güneş ilçenin dağ köylerinde aşı çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden çıkan ekipler, akşam saatlerine kadar aşılama çalışmalarını yürütüyor. Sahada görev yapan aşı ekibinden Sedat Sarı, “Vezirköprü, coğrafik olarak zorlu şartlara sahip. O nedenle bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu süreçte aşılama çalışmalarının daha etkin devam etmesi için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bizler, özverili ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Kardan ve çamurdan dolayı aracın kaldığı yerler oluyor, o noktalara yürüyerek gidiyoruz. Bazı bölgelerde ulaşım problemi olduğu için arabayı kullanmadan devam ediyoruz. Çok uzak köylerimiz var, buralara ulaşmak çok uzun sürüyor. Bazen 3-4 saat sahada oluyoruz, bazen de sabah çıkıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Salgın hepimizi etkileyen bir süreç ve inşallah bu süreçten en kısa sürede çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Ekipler, aşı olmak isteyen Ahmet Kavak (100) ve Şerife Koşar’ın (76) evine giderek aşılarını yaptı. Aşılarını olan Kavak ve Koşar, ekiplere teşekkür etti.

