Samsun’da eski ortaklarını kaçırdıkları iddia edilen 4 kardeş, tutuklandı

Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 4 kardeş, eski ortakları olan giyim mağazası yetkilisi M.A.’yı (42) nişanlısının evinden alıp, zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 1’i meslekten ihraç polis, 4 kardeş yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 6 Aralık’ta Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da bir giyim mağazasında yetkili olan M.A., nişanlısı N.N.C.’nin Samsun’daki evine geldi. Daha önceden aralarında ortaklık bulunan, aralarında 1’i FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç polisin yer aldığı 4 kardeş, İstanbul’dan Samsun’a gelip, M.A.’yı nişanlısının evinden aldı. İddiaya göre, zorla bir araca bindirilen M.A., kaçırıldı.

OTOMOBİL BULUNDU, KURTARILDI

İhbar üzerine harekete geçen Canik Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, otomobilin ilçeye bağlı Uludağ Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti. Otomobili durduran ekipler, M.A.’yı kurtardı. Şüpheli eski polis Sedat A. ile kardeşleri Fatih A., Faruk A. ve Sinan A., gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezi’ne götürülen şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin polise verdiği ifadede, suçlamaları reddedip M.A.’nın araca kendi rızasıyla bindiğini söyledikleri öğrenildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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