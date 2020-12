Samsun’da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı

Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nca Samsun’a gönderilen PCR test cihazı sayısı 13’e olurken, İl Sağlık Müdürü öğretim üyesi Dr. Muhammet Ali Oruç, yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Oruç, “Vaka düşüş eğrisini hızlandırmak ve asemptomatik vakaları erken dönemde yakalamak için temaslıların hepsinden evde numune almaya başladık. Bu sayede temaslıların evden çıkmadan izole olmalarını sağladık” dedi.

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 100 artış oranına ulaştığı Samsun’da yapılan yoğun çalışmalar, etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kentteki vaka sayısında yüzde 35 azalma olduğunu belirtti. Kentteki denetimler devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun’a yeni PCR test cihazları gönderildi. Böylece kentteki test cihazı sayısı 13 olurken, günlük test kapasitesi de 5 binden 7 bine yükseltildi. Test cihazı sayısının artmasıyla harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, temaslıların tespitini erken dönemde yapmak için yeni uygulama başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vaka düşüş eğrisini hızlandırmak ve asemptomatik vakaları erken dönemde yakalamak için nüfusun yoğun olduğu bölgelerde temaslıların hepsinden evde numune almaya başladı. Uygulamayı tüm Samsun’a yayacaklarını kaydeden İl Sağlık Müdürü Oruç, bu sayede temaslıların evden çıkmadan izole olacağını belirtti.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ, BU YÜKÜN ALTINDA YORULUYOR’

Pandemiyle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Oruç, “Vaka sayısının artmış olması hem moralimizi bozdu hem de bizleri strese soktu. Bu dönemde filyasyon ekip sayısını, test alma sayısını, laboratuvar sayısını artırdık. Hızlı filyasyon yaparak, erken dönemde vatandaşa ulaştık, ilacını verdik ve bu sayede kısmen de olsa bir azalma sağladık. Bu azalma önemli fakat bunun sürekliliği de önemlidir. Yaz döneminde vaka sayısında bir artış ve ardından azalış olmuştu. Bu azalma bir rehavete yol açtı; cenazeler, aile içi ziyaretler, taziyeler derken süreç bu şekilde başladı. Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısında düşüş oldu ve inşallah bu düşüş devam eder. Ancak hastanelerdeki yük devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız, bu yükün altında gerçekten yoruluyor. Bu durum da motivasyonu etkiliyor. Çünkü elinizden kayan insanları görüyorsunuz, bunlar da bizleri üzüyor. Vaka sayımız azaldı ama hastane yükümüz çok yüksek. Tedbirlere riayet edersek, vaka sayısındaki azalış devam ederse, ilaçları zamanında ve doğru alırsak hastane yükümüz de azalır” dedi.

‘TEMASLILAR EVDEN ÇIKTIĞI ZAMAN RİSK VAR’

Samsun’daki PCR test cihazı sayısının 13’e yükseltildiğini belirten Oruç, şunları söyledi:

“Normal kapasitemiz 5 bindi, yeni cihazların gelmesiyle birlikte günlük test kapasitesi 7 bine çıktı. 1 tane daha cihazımız gelecek, onu da Bafra’ya kuracağız. Şu an Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Çarşamba Devlet Hastanesi’nde test merkezlerimiz var. Bunlara Bafra Devlet Hastanesi’ni de ekleyeceğiz. Yaygın bir test yapma ve testleri herkese uygulama niyetimiz var. Test cihazı artıkça personel takviyesi de yaparak, test sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Hiçbir temaslımızın evden çıkmadan, kendilerinden test almak istiyoruz. Temaslılar evden çıktığı zaman belirli bir risk var. Temaslılarımız, evden çıkmasın, beklesinler. Biz mutlaka onların testlerini belirli gün ve saatte yapacağız. Eğer ‘temaslıyım’ diyen bir kişi varsa, bunun kaydını mutlaka yaptırsın. Bu kayıtların yapılmadığını görüyoruz. Temaslı tüm vatandaşlarımızın, testlerini evden alarak asemptomatik vakaları, erken dönemde yakalayıp, topluma karışmasını engelleyeceğiz ve izole olmalarını sağlayacağız. Erken dönemde tedavisini vererek, bu hastalığı yenelim. Uygulama şu an için başladı ve tüm ilçelerimize bu uygulamayı yayacağız.”

‘GÖNÜLLÜ KARANTİNA ÇOK ÖNEMLİ’

Kurallara uyan herkese teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Oruç, maske, mesafe ve temizliğin çok önemli olduğunu vurguladı. Oruç, “Bu virüs gerçekten çok sinsi, her an bulaşmak için bekliyor. Biz de bu virüse karşı korunacağız. Aşı olana kadar veya toplumsal bağışıklık üst düzeye çıkana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edeceğiz. Ayrıca gönüllü karantina çok önemli, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı gün ve saatlerde de kendi sokağa çıkma yasağımızı uygulayalım. Bunu gönüllü olarak yapalım. İşimiz yoksa dışarı çıkmayalım, dışarı çıktığımızda ise işimizi hemen halledip evimize dönelim. Bunu yapamazsak yeniden artışlar olacak ve sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Ayrıca önümüzde bir yılbaşı tatili var, bu süreçten önce de gönüllü olarak kendimize yasaklar koyalım, dışarı çıkmayalım. Kendimizi ve ailemizi koruyalım” diye konuştu.

